Приметы и народные традиции

На Страстную неделю

Великий понедельник: В доме нужно сделать генеральную уборку, чтобы год был успешным. Также надо выбросить все старые, сломанные и ненужные вещи. Если в этот день солнечно — летом будет хороший урожай. Чтобы обеспечить себе здоровье на весь год, в Великий понедельник нужно умыться святой водой.

Великий вторник: Его начинали со службы в церкви, где вспоминаются притчи, поведанные Иисусом в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о десяти девах и талантах, о Страшном суде и кончине мира. Также церковь вспоминает о разоблачении Иисусом книжников и фарисеев. В Великий вторник было принято перебирать всю одежду, выбрасывать ненужную, стирать, гладить, подшивать, а также готовить наряд к Пасхе. В этот день нельзя думать о плохом, ругаться, сквернословить. Нельзя петь, танцевать, веселиться. Если в этот день сыро — это к урожаю грибов.

Великая среда: Завершается время церковного покаяния. Верующие просят прощения друг у друга за обиды. На литургии в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами, а на вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться. В Великую среду продолжается уборка в доме, хозяйки моют полы, выносят мусор, выбивают ковры, украшают дом цветами к Пасхе. Также подготавливают яйца для покраски и продукты для пасок. Нельзя ссориться, думать о плохом, а также веселиться, петь, танцевать. Кроме того, по поверью, нельзя рубить дрова, шить, вышивать и вязать.

Великий четверг: Христиане вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, а также молитву Сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Православные исповедуются в грехах и причащаются в церквях. Вечером проводится служба с чтением 12 Евангелий. Свечи, которые зажигаются в церкви в этот день, забираются домой: по поверью, они приносят счастье. В Великий четверг наводят порядок и украшают свой дом, пекут куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда к Пасхе, купаются. По обычаю следует встать в Чистый четверг до восхода солнца и искупаться. Считается, что вода в Чистый четверг смывает грязь с тела и грехи с души, благотворно влияет на состояние духа.

Хорошая погода в Чистый четверг сулит теплый остаток весны. Считается, что в этот день нельзя одалживать, чтобы не отдать вместе с вещью счастье и достаток. Нельзя разводить в доме беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным, чтобы не погрязнуть в ссорах. До окончания уборки нельзя печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

Страстная Пятница: Великая пятница — день скорби и печали для верующих. В Страстную пятницу вспоминают о страданиях Иисуса Христа, смерти Спасителя на кресте и погребении Его тела после распятия. В этот день веселье и разнообразные развлечения под особым запретом. Принято раздавать пищу нуждающимся. В Страстную пятницу нельзя работать, стирать, убирать, шить, вязать. Также нельзя употреблять алкоголь, делать маникюр и другие косметические процедуры.

Великая суббота: После утренней службы в Великую субботу в церквях начинается освящение пасхальных куличей, яиц и другой ритуальной еды. К вечеру люди стараются закончить все хлопоты и отправиться на службу, чтобы встретить Светлую Пасху. В этот день также красят и украшают яйца, готовят другие пасхальные блюда. Нельзя делать уборку, стирать, работать физически, охотиться, рыбачить, веселиться, петь, ссориться, ругаться, употреблять алкоголь. Праздновать день рождения, юбилей или свадьбу также запрещается. Кроме того, нельзя ничего отдавать из дома, чтобы не отдать здоровье, благополучие и удачу.

Какая погода в Страстную субботу, таким и лето будет. Кто смеется в этот день перед Пасхой — тот весь год проплачет.



Приметы на Пасху

В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». Пасху отмечают весело и щедро, так как этот день обозначает очищение от всего плохого и злого, избавление от обид и прощение грехов.

Подготовка к Пасхе происходит в течение Страстной недели и заканчивается в Великую субботу приготовлением праздничной пищи — куличей, творожных пасх и крашеных яиц. Их несут в церковь, все это освящается во время службы. Самые выносливые старались провести в храме всю ночь.

После окончания праздничного богослужения православные христиане приветствуют друг друга традиционными словами: «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!», и разговляются — угощаются освященными крашеными яйцами и куличами. Традиционно, первым продуктом, который надо было съесть, было яйцо.

На Пасху дети устраивали «покатушки» — у кого яйцо дальше укатится. Пасхальное крашеное яйцо в русской культуре означало новую жизнь, возрождение. Пасхальные яйца катали по земле, чтобы она была плодородной.

В дореволюционной России пасхальными яйцами «христосовались» — разбивая по очередности разные концы, так же как люди «христовались» поцелуем трижды в щеки.

После молчания колоколов во время Страстных дней на саму Пасху особенно торжественно звонится благовест. Всю Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.

Долгое время существовал обычай ходить на Пасху на кладбище, но это не православная традиция, церковнослужители говорят, что для этого есть особый день — Радоница, ее отмечают в первый вторник после Светлой седмицы, в этом году — 11 мая.