С. К. Оборотов — славный русский солдат из Ельца

Роман ДЕМИН

Ельчане Галина Андреевна Лыкова и ее внук Петр Бурлаков благодаря Интернету нашли документы, связанные с предком (прадеду Г. А. Лыковой он доводился родным братом), героем Первой мировой войны Сергеем Кузьмичом Оборотовым.

Лейб-гвардеец, призванный из Ельца, С. К. Оборотов (1911 год).

Рядовой

лейб-гвардии

Познакомившись со ссылками на электронные ресурсы, которыми со мной любезно поделился Петр, накопал весьма любопытные факты о нашем земляке и воине, награжденном за проявленные на фронте отвагу и мужество одной из самых почитаемых в Русской императорской армии наград — Георгиевским крестом. Думаю, краткая история его судьбы будет интересна читателям «Красного знамени».

Сергей Кузьмич Оборотов родился в 1888 году в крестьянской семье, проживавшей в Воронецкой волости Елецкого уезда Орловской губернии. Сегодня эти места — ближайший пригород, в народе их называют Вторые Лавы.

Скорее всего, в 21-летнем возрасте (1909 год) Сергея призвали в Российскую императорскую армию. Поскольку юноша оказался обучен грамоте, а кроме того, был высок ростом, статен и пригож, его направили на почетную службу, связанную с защитой и охраной монаршей особы и августейшей семьи. Так С. К. Оборотов оказался в тогдашней столице государства — Санкт-Петербурге. Ельчанина зачислили рядовым лейб-гвардии Московского полка.



На защите Отечества

Возможно, отслужив положенные 3 года, он вернулся домой (1912 год), но продолжал оставаться в запасе. И как только грянула Первая мировая война, Сергея Кузьмича Оборотова призвали на защиту Отечества.

Уже 29 июля 1914 года Московский полк выступил в поход для участия в сражениях с австро-германскими войсками. Воевал наш земляк весьма храбро, впрочем, как и все его формирование, не раз отмечавшееся командованием как геройское.

Даже когда в конце 1914 года гвардейцам пришлось сидеть в окопах в непосредственной близости от противника под постоянным артиллерийским и оружейным огнем, солдаты доблестно выполняли все боевые задачи, а если им и приходилось иногда отступать, то только во исполнение приказов командования.



Прикрывал отход полка

В один из таких нелегких моментов рядовой С. К. Оборотов вместе с тремя товарищами из 7-й роты (один из них был ефрейтором) совершил настоящий подвиг. В наградных документах событие описано сверх­кратко: «Вызвавшись охотником, оставался на позициях и огнем прикрывал отход полка в течение 12 часов».

Только представьте: наши бойцы вчетвером (!), скорее всего, с обычными трехлинейными винтовками сдерживали превосходящего по силам противника половину суток (!), чтобы родная часть могла спокойно отступить на приготовленные позиции.

Отважиться и вызваться на такое добровольцем, на мой взгляд, мог только неимоверно мужественный и отважный человек. Несомненно, этими качествами в полной мере обладал ельчанин.

За героический поступок всех четверых, в том числе и рядового лейб-гвардии Сергея Кузьмича Оборотова, наградили Георгиевскими крестами IV степени. Событие произошло 18 декабря 1914 года. Наверняка вручались эти боевые знаки отличия в торжественной обстановке, перед строем сослуживцев. Невольно загордишься таким земляком!



Ранен немецкой пулей

Летом 1915 года австро-германское командование решило окружить и уничтожить русские войска, находившиеся в Польше между Вислой и Бугом. Для этого немцы даже создали специальную ударную группу из трех армий.

В последовавших затем тяжелых и ожесточенных арьергардных боях вновь особенно отличился лейб-гвардии Московский полк. Однако 1 августа 1915 года ефрейтор С. К. Оборотов (он заслужил это воинское звание с оружием в руках) получил ранение германской пулей в плечо.

Сохранился документ под названием: «Уведомление о приеме раненого или больного, поступившего с театра военных действий». Из этого листка узнаем, что Сергею Кузьмичу уже 27 лет, он грамотный, православного вероисповедания, а род занятий перед войной — хлебопашество.

Здесь же говорится о том, что солдат получил «сквозное огнестрельное ранение мягких частей правого плеча (пуля) под Брест-Литовском» (нынешний белорусский город-герой Брест).



Помнят и гордятся

После ранения С. К. Оборотов был комиссован и вернулся на родину. Женился, пережил последующие революции и войны. Увы, Господь не дал им с супругой детишек, хотя жили они в любви, взаимной заботе друг о друге и счастье. Зато Сергей Кузьмич с удовольствием нянчился с племянниками, принимая в их воспитании истинно отеческое участие. Умер ветеран в 1952 году, и наверняка военная рана сыграла свою роль в преждевременной кончине.

По словам его родственников (Галины Андреевны Лыковой и Петра Бурлакова), они, да и вся многочисленная родня, очень гордятся своим геройским родственником. В семье Оборотовых бережно хранят оригинальное фото, на котором изображен лихой лейб-гвардеец в 1911 году, славный русский солдат из Ельца С. К. Оборотов!

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В нынешнем году исполнится 105 лет со дня окончания Первой мировой войны. Она началась 28 июля 1914-го и закончилась 11 ноября 1918 года.

За это время в ней участвовало около 70 миллионов солдат. Из них 10 миллионов были убиты и 20 миллионов ранены. На полях сражений рядом с новым ужасным химическим оружием, а также авиацией, танками, скорострельными пушками и пулеметами еще оставалась кавалерия (говорят, погибло более 8 миллионов лошадей), вооруженная стальными копьями и саблями.

Первая мировая, как это ни странно, считается колыбелью пластической хирургии, ибо она подтолкнула врачей к изобретению специальных масок для раненых в лицо, чтобы хоть как-то восстановить им нормальный облик. Тогда же был создан и первый банк крови.