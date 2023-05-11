Комплексное преображение

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Еще недавно заброшенное здание на углу улиц Коммунаров и Ленина (ул. Коммунаров, 8) — прямо в центре Ельца — пребывало в запустении и портило городской пейзаж своей неприглядностью. Сегодня ситуация кардинально меняется: особняк хорошеет на глазах! Он обзавелся новой крышей, двойной деревянной резьбой под ней, окнами с оригинальными наличниками, очищены, выровнены и покрашены стены, даже дверь входная тут не простая — витражная.





Новое детище Федоровых

Этот объект — новое детище предпринимателей Натальи Александровны и Геннадия Вячеславовича Федоровых. Их фирменный стиль, этакая «фишка» — восстановление и преобразование зданий, доставшихся городу в наследие от купцов XIX века. Две их гостиницы, «Снегири» и «Лада», — наглядный тому пример: из «заброшек» усилиями и стараниями Федоровых здания превратились в отели — не только популярные, но и украшающие Елец своим особым, подчерк­нуто историчным обликом.

Во времена СССР этот дом то служил городу детской больницей (предположительно с 1937 года), то становился учебным корпусом университета. Федоровы предполагают, что до революции 1917 года здание входило в усадебный комплекс купцов Петра Николаевича и Михаила Николаевича Горшковых. Супруги выяснили, что, скорее всего, основное, представляющее историческую ценность здание занимает примерно одну треть объекта (остальное — пристройки 1968-го и более поздних годов) и возведено в конце XVIII — начале XIX века. В пользу этой версии говорит хорошо сохранившийся сводчатый подвал, под штукатуркой советского периода — деревянная облицовка стен. К тому же между этим домом и общеизвестным «домом с колоннами» (ул. Советская, 99) на пересечении улиц Коммунаров и Советской (некогда здание принадлежало купцам Горшковым) нет никаких заборов и преград, напротив, постройки связывает общая каменная ограда.



Особенное

место

Думаю, уместно напомнить ельчанам о «доме с колоннами», недаром признанным объектом культурного наследия регионального значения. Во-первых, мать нашего земляка, писателя М. М. Пришвина, снимала на втором этаже особняка жилье. Во-вторых, один из братьев Горшковых, художник Михаил Николаевич, принимал здесь уже тогда известного Илью Ефимовича Репина, реставрировавшего живопись в Вознесенском соборе. Позже М. М. Пришвин вспомнит о двух художниках и их встрече в Ельце в своих рассказах «Загадка» и «Наш сад».

Иными словами, место и сама земля здесь особенные, помнят великих людей и знаменательные события. Спустя столетия сложно предположить, как дом общей площадью около тысячи квадратных метров, который взялись восстанавливать Федоровы, использовался до революции. Зато они точно знают, каким хотят видеть его в ближайшем будущем.



Что на крыше

и в подвале

Годы запустения и дырявая крыша изрядно испортили внутренние помещения. Но уже убраны прогнившие деревянные перекрытия и настилы, сбита штукатурка — «наследие» советских времен. Помещение оснащено новой электропроводкой, сюда подведены вода и канализация, сделана внутренняя разводка инженерной инфраструктуры.

…За новенькой витражной дверью с улицы Коммунаров кроется вход в просторный подвал. Конечно, главная его достопримечательность — массивные своды, расположившиеся в строгой геометрической последовательности. Они приведены в порядок, рабочие выравнивают их поверхности под декоративную отделку. Стиль будущего помещения уже просматривается: к примеру, установлены деревянные, с резными узорами, перила у ступеней входа.

Здесь планируется разместить кафе, специальные помещения отведены под кухню и санитарно-бытовые комнаты для персонала. Нет сомнений: и планировка, и убранство зала окажутся одновременно оригинальными по стилю и комфортными для посетителей.

Ресторан

на двух этажах

Еще на двух этажах Федоровы намерены обустроить ресторан, стилизованный под позапрошлый век. Здесь тоже ведутся строительные и восстановительные работы, приводятся в порядок стены, пол и потолок.

Безусловно, времени и сил на это потребуется немало — давно известно, что проще и дешевле построить заново, чем переделывать уже имеющиеся помещения. Но у Федоровых особая привязанность и любовь к старинной архитектуре, а Геннадий Вячеславович не перестает поражаться тому, как крепко, прямо на века, с большой любовью и профессионализмом возводили дома наши предки. А еще в зданиях «с историей» особая атмосфера, и Федоровы отлично умеют совмещать современные удобства и комфорт с элементами архитектуры, быта, уклада жизни прошлых веков. К слову сказать, слома и переноса стен на этажах будущего комплекса не потребуется: Федоровы посчитали, что имеющаяся планировка вполне подходит под их замыслы, к тому же широкие проходы и коридоры вкупе с высокими потолками дают ощущение простора, обилия пространства. А уж Наталья Александровна с ее природным даром дизайнера сумеет красиво и со вкусом его заполнить.



История

про территорию

Помимо кафе и ресторанов, в здании найдется место и для гостиницы, именно поэтому объект по праву можно назвать комплексом. Всего Федоровы рассчитывают на 15 — 20 номеров различной наполняемости, безусловно, с полным набором услуг современного отеля — недаром Н. А. Федорова несколько раз выступала экспертом в этой сфере на региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства Worldskills Russia.

Пристройкам советского периода тоже найдется применение: здесь обу­страиваются собственные прачечная и котельная, а также планируется разместить несколько обособленных гостиничных номеров с отдельными входами.

Территория, перешедшая во владение Федоровым, немалая — почти 18 соток. А вместе с ними — разросшиеся вековые деревья, дикая поросль ясенелистного (американского) клена, нагромождение свалок. Оказалось непростой проблемой вывезти тонны мусора — центр города, к тому же на улице Коммунаров только что закончился капитальный ремонт.

На земельный участок у Федоровых тоже свои планы: здесь разобьют полноценную зону отдыха с клумбами, газонами, скамейками и прочими малыми архитектурными формами. Подобный опыт имеется: неподалеку, на улице Ленина, супруги открыли ландшафтное кафе «Барбарис», где уже успели побывать как главы города и региона, так и важные, именитые гости, да и ельчанам этот уголок пришелся по душе.



История

про надежду

Нет сомнения, что все планы Федоровых окажутся реализованными и город получит еще один оригинальный, эксклюзивный комплекс с гостиницей, кафе, ресторанами и зоной отдыха. Супруги отличаются не только умением разглядеть в старом здании изюминку, придумать ему применение, но и отменным трудолюбием. Наталья Александровна, главный дизайнер и стилист, еще и вяжет крючком, вышивает — гостиницы Федоровых украшают немало ее работ. Геннадий Вячеславович — мастер на все руки, он и водопровод проведет, и из заброшенного стула сотворит такой модный и оригинальный арт-объект, что трудно поверить в то, чем этот предмет интерьера был в прошлой жизни. Вот и на обустройстве новой гостиницы они многое делают сами: к примеру, украшающий внешний вид здания деревянный резной карниз выпиливали, вырезали и красили сами. А это почти 500 (!) погонных метров…

Побольше бы Ельцу таких Федоровых с их безграничной любовью к родному городу и его прошлому…