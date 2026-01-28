«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В ЛИНОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ

новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителем общественного совета линотдела Алексеем Кузьминым организовали и провели традиционную акцию «Студенческий десант». В гости к правоохранителям пришли 18 третьекурсников местного техникума железнодорожного транспорта.
Заместитель начальника — начальник отделения (по работе с личным составом) Ирина Кузнецова рассказала студентам об истории отдела, о порядке поступления на службу в органы внутренних дел, об основных направлениях и особенностях работы полиции на транспорте.


Начальник экспертно-криминалистической группы Дмитрий Евсюков погрузил ребят в специфику своей работы. Он показал студентам специальную мобильную дактилоскопическую аппаратуру, используемую для идентификации личности по следам пальцев рук.
Старший юрисконсульт Елена Новикова провела викторину правоохранительной направленности, проинформировала студентов о новых видах дистанционного мошенничества, а также об ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних Маргарита Тихонова и инспектор ПДН Алексей Тимошенков напомнили ребятам о мерах предосторожности вблизи железнодорожного полотна, рассказали об ответственности за правонарушения, которые совершаются на железной дороге и раздали красочные памятки с важными правилами безопасности.
Младший инспектор-кинолог Дарья Меренкова провела показательное выступление с участием служебной собаки, работающей по поиску оружия, — немецкой овчарки Бони. Боня продемонстрировала все, на что способна.
«Десант» не только молча созерцал и внимал, ребята живо интересовались спецификой службы в линотделе, задали организаторам встречи много вопросов о работе в полиции. Были и те, кто всерьез задумался о трудоустройстве в органы внутренних дел.
«Подобные акции помогают студентам в самом начале их взрослой жизни не только лично познакомиться с теми, кто обеспечивает безопасность на объектах транспорта, но и, возможно, определиться с выбором будущей профессии», — отметили организаторы «Студенческого десанта».
Фото Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

