АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КВИЗ В ЕЛЬЦЕ: ВМЕСТЕ ЗА «ЧИСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

В рамках оперативнопрофилактического мероприятия (ОПМ) «Чистое поколение» в елецком Центре молодежи прошел антинаркотический квиз.

В организации и проведении интеллектуальнопросветительского состязания приняли участие сотрудники ГДН Елецкого линейного отдела, представители управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Липецкой области, врачи наркологического диспансера, волонтеры.



Цель мероприятия — в интерактивной форме донести до молодежи важную информацию о вреде наркотиков, сформировать устойчивую позицию против их употребления и повысить уровень правовой грамотности в сфере антинаркотического законодательства.

Квиз объединил несколько команд, состоящих из учащихся школ и студентов средних специальных учебных заведений Ельца. Участникам предложили ответить на вопросы о влиянии психоактивных веществ на организм человека, об ответственности за правонарушения, касающиеся незаконного оборота наркотиков, а также о ресурсах помощи: куда обратиться, если проблема коснулась тебя или твоих близких.

Каждый блок сопровождался краткими комментариями экспертов. Врачи наркологического диспансера рассказали о физиологических и психологических последствиях употребления наркотиков, привели реальные примеры из практики. Сотрудники УНК УМВД разъяснили, какие действия считаются незаконными, и какие санкции за них предусмотрены — вплоть до уголовной ответственности по статье 228 УК РФ. Представители ГДН Елецкого линейного отдела акцентировали внимание на профилактике вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков. Волонтеры поделились опытом просветительской работы с молодёжью и рассказали о возможностях добровольческого участия в антинаркотических акциях.

По итогам квиза жюри, в состав которого вошли организаторы мероприятия, определило победителей. Все команды получили грамоты за участие, а победители — памятные призы.

Но главный результат — не награды, а живой интерес молодежи к теме здорового образа жизни и осознанное отношение к собственному будущему.

Как отметили организаторы мероприятия, такие форматы, как квиз, позволяют говорить с подростками на серьезные темы без нравоучений — ребята сами ищут ответы, обсуждают их в команде, слушают экспертов, поэтому полезная информация усваивается гораздо лучше. Инициатива нашла отклик у молодежи, подобные встречи теперь намерены проводить регулярно.

ОПМ «Чистое поколение» продолжается. Запланированы тематические лекции, семинары и спортивные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи Липецкой области.

Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.