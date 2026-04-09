новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

"Молодёжка"

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КВИЗ В ЕЛЬЦЕ: ВМЕСТЕ ЗА «ЧИСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

0 0

В рамках оперативнопрофилактического мероприятия (ОПМ) «Чистое поколение» в елецком Центре молодежи прошел антинаркотический квиз.
 В организации и проведении интеллектуальнопросветительского состязания приняли участие сотрудники ГДН Елецкого линейного отдела, представители управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Липецкой области, врачи наркологического диспансера, волонтеры.


 Цель мероприятия — в интерактивной форме донести до молодежи важную информацию о вреде наркотиков, сформировать устойчивую позицию против их употребления и повысить уровень правовой грамотности в сфере антинаркотического законодательства.
 Квиз объединил несколько команд, состоящих из учащихся школ и студентов средних специальных учебных заведений Ельца. Участникам предложили ответить на вопросы о влиянии психоактивных веществ на организм человека, об ответственности за правонарушения, касающиеся незаконного оборота наркотиков, а также о ресурсах помощи: куда обратиться, если проблема коснулась тебя или твоих близких.
 Каждый блок сопровождался краткими комментариями экспертов. Врачи наркологического диспансера рассказали о физиологических и психологических последствиях употребления наркотиков, привели реальные примеры из практики. Сотрудники УНК УМВД разъяснили, какие действия считаются незаконными, и какие санкции за них предусмотрены — вплоть до уголовной ответственности по статье 228 УК РФ. Представители ГДН Елецкого линейного отдела акцентировали внимание на профилактике вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков. Волонтеры поделились опытом просветительской работы с молодёжью и рассказали о возможностях добровольческого участия в антинаркотических акциях.
 По итогам квиза жюри, в состав которого вошли организаторы мероприятия, определило победителей. Все команды получили грамоты за участие, а победители — памятные призы.
Но главный результат — не награды, а живой интерес молодежи к теме здорового образа жизни и осознанное отношение к собственному будущему.
 Как отметили организаторы мероприятия, такие форматы, как квиз, позволяют говорить с подростками на серьезные темы без нравоучений — ребята сами ищут ответы, обсуждают их в команде, слушают экспертов, поэтому полезная информация усваивается гораздо лучше. Инициатива нашла отклик у молодежи, подобные встречи теперь намерены проводить регулярно.
 ОПМ «Чистое поколение» продолжается. Запланированы тематические лекции, семинары и спортивные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи Липецкой области.
Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Новости ВРФ