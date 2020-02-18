ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Вениамин Николаевич

Демин

Не стало нашего товарища, замечательного человека, талантливого журналиста, заслуженного работника культуры РФ Вениамина Николаевича Демина.

22 августа этого года Вениамин Николаевич готовился отметить свой 75-летний юбилей. Был полон планов, идей, живо интересовался всем, что происходит в стране, области, родном городе, который так любил. Радовался успехам детей и внуков, с нетерпением ждал начала весенних работ на приусадебном участке — сад и огород были его любимым занятием.



Ничто не предвещало беды. Поэтому печальная весть о том, что его больше нет, стала для всех как гром среди ясного неба.

…Имя В. Н. Демина известно многим ельчанам, ведь журналистике Вениамин Николаевич посвятил почти 40 лет своей жизни. За эти годы написал сотни интересных очерков, проблемных статей, аналитических материалов. Его журналистский талант и активную жизненную позицию ценили как рядовые читатели, так и власть имущие. Демин никогда и ни перед кем не заискивал и не боялся высказывать свое мнение, невзирая на чины и звания.

Путь в профессию Вениамин Николаевич начинал в 1974 году корреспондентом многотиражной газеты «Электрон» завода «Эльта». Четыре года (с 1980 по 1984) руководил Елецкой районной газетой «В краю родном». И почти 30 лет возглавлял коллектив МАУ «Редакция городской общественно-политической газеты «Красное знамя». Это издание по праву считается одним из старейших тиражных и лучших печатных СМИ Липецкой области.

Под руководством Вениамина Николаевича газета «Красное знамя» неоднократно становилась победителем областных и республиканских конкурсов, много раз удостаивалась звания «Золотой фонд прессы». Первым среди других региональных газет (в 2005 году) издание «Красное знамя» создало свой сайт, что сделало газету еще более открытой, близкой к читателю, увеличило и расширило возможности журналистов в общении с горожанами, современная «Краснознаменка» стала доступнее для читателей всех возрастов. Все эти и другие заслуги, добрые дела и начинания в газете связаны с именем ее бывшего главного редактора — Вениамина Николаевича Демина.

Труд Вениамина Николаевича отмечен множеством наград. Он заслуженный работник культуры Российской Федерации (1992 г.), лауреат премии имени Александра Вермишева за лучшую журналистскую работу года (1979 год). Награжден высшим знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм». Его портрет в 2011 году был занесен на городскую Доску почета.

Вениамин Николаевич был членом Союза журналистов СССР, а затем России, делегатом I — IV съездов Союза журналистов РФ.

Как руководитель творческого коллектива он сумел создать дружную, сплоченную команду единомышленников, настоящих профессионалов, которых Вениамин Николаевич учил свободно выражать свое мнение, готовить к публикации актуальные и злободневные материалы, целью которых были улучшение качества жизни в городе, поиск путей решения самых разных проблем Ельца. Он и сам много писал об этом, будучи главным редактором.

Коллектив редакции скорбит о смерти Вениамина Николаевича Демина и выражает соболезнование его семье и сыну — нынешнему главному редактору «Красного знамени» Роману Вениаминовичу, который достойно продолжает дело своего отца.

Краснознаменцы.

Управление информационной политики Липецкой области выражает искренние соболезнования главному редактору городской общественно-политической газеты «Красное знамя» Роману Вениаминовичу Демину по поводу смерти его отца, заслуженного работника культуры РФ

ДЕМИНА

Вениамина Николаевича.

Администрация и Совет депутатов городского округа город Елец скорбят о смерти заслуженного работника культуры РФ

ДЕМИНА

Вениамина Николаевича

и выражают искреннее соболезнование его семье и сыну — главному редактору газеты «Красное знамя» Роману Вениаминовичу Демину.

Липецкое отделение Союза журналистов РФ скорбит о смерти члена Союза журналистов РФ, много лет проработавшего главным редактором газеты «Красное знамя», заслуженного работника культуры РФ, обладателя высшей журналистской награды «Честь, Достоинство. Профессионализм»

ДЕМИНА

Вениамина Николаевича

и выражает соболезнование его семье и сыну — главному редактору газеты «Красное знамя» Роману Вениаминовичу Демину.

Главные редакторы районных и городских газет Липецкой области скорбят о смерти одного из самых уважаемых журналистов региона, заслуженного работника культуры РФ

ДЕМИНА

Вениамина Николаевича

и выражают искренние соболезнования его семье и сыну — главному редактору газеты «Красное знамя» Роману Вениаминовичу Демину.

Коллектив издательского дома «Липецкая газета» выражает искреннее соболезнование главному редактору газеты «Красное знамя» Роману Вениаминовичу Демину по поводу смерти его отца, заслуженного работника культуры РФ