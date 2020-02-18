Можно оформить досрочно

— Мне на заслуженный отдых по новому закону выходить через полтора года. Однако у меня уже сейчас большой стаж — почти 40 лет. Можно ли с учетом этого оформить досрочную пенсию?

С. КОПАЕВА

Как сообщили специалисты Управления ПФР в городе Ельце (межрайонное), да, уйти на отдых за длительный стаж можно. Для этого надо воспользоваться льготой, которая дает возможность досрочного выхода на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста. Такое право предоставлено мужчинам, имеющим страховой стаж 42 года, и женщинам соответственно 37 лет. Но не ранее достижения 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

В стаж для досрочной пенсии включаются периоды работы, во время которых гражданин был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью.

Не засчитываются в стаж так называемые «нестраховые» периоды: время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, учеба, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др.

В 2020 году лица, имеющие длительный стаж, также могут оформить досрочную страховую пенсию по старости: женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины — 60 лет. Проверить заработанный на сегодняшний день стаж можно в «Личном кабинете» гражданина на сайте ПФР, с помощью сервиса «Информирование граждан о пенсионных правах, сформированных на основе данных, полученных Пенсионным фондом России от работодателей». Здесь можно узнать о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных страховых взносов работодателем, а также размере индивидуальных пенсионных коэффициентов.