Демин Николай Петрович

Мой отец родился в 1912 году в городе Ельце в семье рабочего. В 1929 году закончил школу. Служил в рядах Красной Армии. В 1938 году женился, а в мае 1940-го родилась я. Когда началась Великая Отечественная война, папа ушел на фронт в звании капитана. Воевал в 1090-м стрелковом полку. В 1942 году он был первым помощником начальника штаба этого подразделения. Письма с фронта регулярно приходили в Елец его жене Тамаре Николаевне. Некоторые из них сохранены мамой и переданы мне как драгоценная реликвия. В них он писал о том, что очень любит жену и дочурку Неллюсеньку. Просил маму воспитать меня достойной девчушкой. Выражал уверенность в непоколебимую волю героической Красной Армии и всего нашего народа в окончательном разгроме фашистских захватчиков.

Моего папу в части уважали. Об этом после его смерти писал маме его друг. Но 8 марта 1943 года рано утром, выполняя приказ командования, в бою Н. П. Демин был сражен немецкой пулей. Похоронен в деревне Букань Людиновского района Калужской области — в книге Вечной славы по военному комиссариату города Людинова значится фамилия капитана Николая Петровича Демина. В этом месте находится большой мемориальный комплекс. На плите братской могилы среди погибших воинов есть имя моего отца.

9 Мая 2008 года я и мои родные побывали там. Чувство боли, горечи, уважения, гордости переполняло наши сердца. Я и моя семья достойно живем, трудимся на благо нашей семьи и Родины.

Н. ШЕЛКОВА,

дочь

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