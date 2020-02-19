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Бессмертный полк

Добрин Александр Илларионович

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Мой дедушка не любил рассказывать о войне, эти воспоминания очень его тревожили. Но кое-что я все-таки знаю. Александр Илларионович Добрин ушел на войну в возрасте 18 лет, служил в армии связистом. На фронте было очень тяжело. Солдаты страдали от голода и холода, часто приходилось ночевать прямо в окопах. А морозы, случалось, стояли трескучие. Дед вспоминал, как замерзшие руки переставали слушаться, как не хватало дыхания, чтобы согреть ладони. Он говорил, что в такие дни бойцы больше всего мечтали о кипятке. Но как бы холодно и голодно ни было, проходя через какую-нибудь деревню, солдаты обязательно угощали местных малышей чем могли — кусочком сахара или хлебом.
Мой дедушка прошел с боями Пензенскую, Орловскую области, дошел до Харькова. Здесь, на Украине, в одном из боев он получил сквозное осколочное ранение правого плеча. Был комиссован и признан инвалидом второй группы. Вот так в 1943 году и закончилась для него война. Вернулся в родное село Казаки, работал в колхозе, женился.
Вместе с моей бабушкой Марией Хрисанфовной жил в Казаках еще долгие годы, выстроил большой дом и вместе с супругой отпраздновал в нем «золотую свадьбу». После того, как в 2007 году ушла из жизни бабушка, дед перебрался к нам в Елец.
Ему было приятно, когда приходили поздравления с Днем Победы от Президента РФ. Он гордился этим. Называл себя «вояка 33-го стрелкового полка». В апреле 2009 года дудушка умер.
С каждым годом остается все меньше фронтовиков, прошедших Великую Отечественную войну. И я, единственная внучка своего деда, говорю: спасибо вам, наши ветераны, спасибо за ваш подвиг, за ваше мужество, за Победу. Спасибо за то, что есть мы, ваши дети и внуки, и у нас есть мир, теплые дома, и мы не знаем голода и страха. Я буду всегда помнить тебя, «вояка 33-го стрелкового полка»!
Н. РЕДЬКИНА,
ул. Лучковская.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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