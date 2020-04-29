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Бессмертный полк

Пчелкин Николай Николаевич

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Мой отец Николай Пчелкин семнадцатилетним мальчишкой в 1942 году был призван на фронт. В одном из боев его тяжело ранило. За храбрость парня наградили медалью «За отвагу». Сразу после госпиталя — опять в бой, на Брянщине. Здесь вместе с ним воевала ельчанка Мария Атаманова. Она спасла от смерти десятки раненых, но в бою за село Ватищево Маша погибла. Жестоко мстил Николай Пчелкин за смерть землячки. Получил очередную награду — орден Красной Звезды.
Затем были бои на Курской дуге, второе ранение и второй орден Красной Звезды. А за форсирование Днепра папа был удостоен ордена Славы III степени. Со своими товарищами Н. Пчелкин дошел до Берлина.
После войны работал слесарем-наладчиком на элементном заводе.
И. БЫКОВА,
дочь.

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