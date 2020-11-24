Военком К. С. Агеев: «К армейской службе нужно готовиться заранее»

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В самом разгаре осенняя призывная кампания, которая началась 1 октября и продлится до 31 декабря. О том, как она проходит, о состоянии здоровья призывников и многом другом корреспондент «Красного знамени» побеседовал с заместителем председателя призывной комиссии, военным комиссаром Ельца и Елецкого района К. С. Агеевым.

Быть здоровым теперь модно

— Константин Сергеевич, как современная молодежь относится к службе в армии?

— Мы беседуем с каждым призывником, и в целом можно сказать, что юноши идут служить с охотой. Многие, даже имея отсрочку, стремятся в армию, пишут заявления с просьбой призвать и направить в войска.

Еще одна позитивная тенденция — состояние здоровья призывников. Число молодых людей, годных к прохождению службы в армии, неуклонно растет. Члены призывной комиссии отмечают, что парни стали крепче, выносливее. Занимаются спортом, ратуют за здоровый образ жизни. Сегодня это в приоритете — увлечение физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек, правильное и полноценное питание. Многие ребята этим правилам следуют, приходят к призывному возрасту с хорошим здоровьем — таким, каким оно и должно быть у настоящего защитника Отечества.



Об условиях службы для защитников Отечества

— В какие войска идут служить ельчане? Каковы условия службы?

— Призывников, прошедших медицинскую комиссию, распределяют по разным видам и родам Вооруженных Сил. Их несколько: сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот, ракетные вой­ска стратегического назначения, воздушно-десантные войска. Что касается территориальности, то, как правило, ребята направляются в воинские части, дислоцирующиеся на территории Западного военного округа. Призывников на сборном пункте обеспечивают формой по родам войск.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ, их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку — до 25 часов в неделю (4 — 5 часов в день).

Улучшено качество питания военнослужащих. Проводится поэтапный переход на организацию питания с элементами шведского стола. В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины.

Внесены существенные изменения в распорядок дня для военнослужащих по призыву. В частности, на 30 минут увеличена продолжительность ночного отдыха, в послеобеденное время военнослужащим предоставляется 1 час отдыха (сна).

Уклонистов ограничат в правах

— Есть ли отличия призыва «Осень-2020» от призывных кампаний прошлых лет?

— Существенных отличий нет. Разве что принимаются более жесткие меры по обеспечению безопасности новобранцев. Причина хорошо известна — пандемия коронавируса.

— Как быть ребятам, у которых уже есть отсрочка от призыва в армию, но они все же хотят отслужить?

— Все просто: они могут письменно отказаться от отсрочки, подать соответствующее заявление в призывную комиссию.

— Что ждет призывников, не желающих являться в военкомат (уклонистов)?

— В соответствии с Федеральным законом от 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с 1 января 2014 года призывными комиссиями при зачислении в запас граждан, не прошедших военной службы по призыву (за исключением тех, кто этого не сделал по основаниям, предусмотренным законом), вместо военного билета выдается справка. При этом такие граждане лишаются права занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы, а также работы во всех федеральных силовых структурах — в МВД, ФСБ, прокуратуре.



Ограничение могут снять

— Константин Сергеевич, ходят слухи, что граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, сегодня могут получить возможность пройти службу в ВС РФ. Насколько это соответствует действительности?

— Действительно, гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил РФ, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе. В случае признания человека годным к военной службе он переводится на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежит призыву на общих основаниях.

— Что бы вы хотели пожелать молодым людям призывного возраста?

— Прежде всего не избегать военной службы. И готовьтесь к ней заранее, в первую очередь физически. Опыт показывает, что быстрее и проще проходит адаптация в воинском коллективе молодого человека, который занимался какими-либо видами спорта, а также имел специальность, полученную в ДОСААФ России.

Ну а тем, кто уже собирается надеть военную форму, хочу от всей души пожелать, чтобы служба была полезной, чтобы юноши получили навыки, которые потом пригодятся в дальнейшей жизни.

Возвращайтесь здоровыми, возмужавшими, набравшимися жизненного опыта!

— Спасибо за беседу.