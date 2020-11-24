История Красной церкви

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Ровно 105 лет назад (26 ноября 1915 года) состоялось торжественное освящение церкви во имя иконы Божией Матери Елецкой, посвященной чудесному избавлению Руси от нашествия Тамерлана и явлению Богородицы в 1395 году в Ельце. Храм стал последним из возведенных до революции 1917 года культовых сооружений.



Архитектор А. С. Каминский.

Создававший красоту

Автор проекта одной из самых ярких и красивых церквей Ельца — талантливый архитектор Александр Степанович Каминский. В конце XIX века он завершал строительство елецкого Вознесенского собора по чертежам своего учителя, именитого зодчего Константина Андреевича Тона. В 1890 году ельчане обратились к Каминскому с новым заказом и не прогадали: художник подошел к делу творчески и вскоре представил своим просителям настоящее чудо как в архитектурном, так и в техническом плане.

Создатель второй по величине в городе церкви взял за основу образы древнерусского зодчества. Поэтому вместо византийских куполов-луковиц Красную церковь венчают так называемые «шатры», как бы символизирующие духовно-космическую устремленность в небо. Облик этой церкви и впрямь чем-то напоминает замершую на старте ракету. А учитывая разнообразные элементы декора, которыми мастерски украсил свое детище архитектор, становится ясно, почему многие поколения ельчан звали это величественное сооружение Красной церковью. Ведь в русском языке слово «красный» исстари означает красивый.



Технические новинки

Проект Каминского предполагал использование во время строительства многих тогдашних технических новинок, например, железобетонных перекрытий, системы парового отопления, литого гидроизолирующего пола, облицовочной цементной плитки, украшающей шатры.

Старожилы Ельца рассказывали, что основание храма, сложенное из тесаных блоков известняка, покоится не на земле, а на сотнях свай, сделанных из вековых лиственниц. Древесина этой породы прочна, она даже тонет в воде, и потому лиственницу не сплавляют по рекам, что делает ее очень ценной из-за транспортных расходов. А еще эта древесина почти не поддается гниению. Ствол этого дерева может пролежать в сырости очень долго без особого ущерба.

Лиственные сваи в Ельце помогали укрепить фундамент внушительного сооружения. Ведь строительство шло в пойме реки Лучок, где зыбкий грунт состоит в основном из пропитанных водой песчаников и плывунов.

Кстати сказать, от подземных вод внешнюю часть фундамента церкви защищали еще и свинцовые листы, на которые укладывались известняковые блоки, а также ограждения в несколько рядов, сделанные в котловане из дощатых стенок с применением глиняных замков.

Эта оригинальная система была нарушена в 70-х годах прошлого века при строительстве возле церкви «пятиэтажки», из-за чего в подвал храма стала поступать вода, а одна из его стен дала трещину.



Закладка, строительство

и воры

Торжественная закладка церкви во имя иконы Божией Матери Елецкой состоялась 26 августа 1893 года при большом стечении народа. Накануне события на одном из камней, приготовленных для фундамента будущего храма, была обнаружена небольшая икона Иверской Божией Матери.

Двумя годами позже жители елецкого района Лучок обустроили по соседству со стройкой молитвенный дом. Им служил деревянный амбар местного купца И. Г. Добродеева. Переделав сараюшку в 1896 году, его освятили как храм во имя иконы Божией Матери Иверской. Он действовал вплоть до открытия Красной церкви.

А вот строительство самой Красной церкви шло долго, несмотря на помощь таких елецких богачей, как Николай Николаевич Петров (председатель стройкомиссии), Иван Григорьевич Добродеев (казначей), Н. И. Криворотов, М. С. Жаворонков, А. Г. Панкратов Н. Д. Черников и многих других.

Тормозом для новостройки порой становился местный криминалитет. В газетах той поры описан случай, когда ночные воры взломали замок на кружке для сбора добровольных пожертвований, установленной рядом со стройплощадкой. Святотатцы украли все деньги, собранные ельчанами на постройку храма за месяц!

Чтобы ускорить возведение новой церкви, на противоположном берегу Лучка поставили кирпичный завод, работавший с 1895 года — в основном для нужд новостройки.



Второй

по величине

Службы в Красной церкви начались с 1913 года, хотя тут еще шли строительно-отделочные работы. Интересно, что главный здешний алтарь (он, как правило, и дает название всему храму) освятили в честь иконы Благовещения Божией Матери, и только один из приделов церкви посвящен иконе Богоматери Елецкой. Однако горожане с самого начала упорно именовали новостройку по-своему. Вот ведь елецкий характер! Так до сей поры церковь и остается храмом во имя иконы Божией Матери Елецкой.

В 1915 году тут смонтировали иконостас. Самый большой из образов показывал Богородицу, явившуюся Тамерлану во сне, со святителями и небесным воинством.

Храм получился действительно внушительным. Говорят, вторым по величине в городе. Судите сами: длина Красной церкви — 34,5 метра, ширина — 27, а высота — 53,5 метра. Один только подвал сооружения занимает площадь 768 квадратных метров. А это куда больше стандартного дачного участка в 6 соток.

Увы, все это величие и красоту ждала печальная участь, которую разделило большинство культовых сооружений Ельца после революции 1917 года.



Забвение

В 1922 году в Стране Советов развернулась кампания по изъятию церковных ценностей — якобы для нужд голодающих Поволжья. Уже 3 марта была составлена опись имущества Красной церкви, а потом началось его изъятие.

В 1929 году городская власть под разными предлогами попыталась закрыть лучковский и другие храмы Ельца. В газете «Красное знамя» появились «письма трудящихся» следующего содержания: «Мы считаем в высшей степени ненормальным наличие в нашем городе обилия церквей при скудности культурно-просветительных учреждений…». Эти воззвания обсуждались на собраниях пролетариев местных предприятий. К примеру, работники ликероводочного, пивного и винного (поселка Ключ жизни) заводов присоединись к требованиям о закрытии единогласно.

В итоге Красную церковь закрыли, передав храм «для культурных нужд города». На самом же деле он использовался как зерносклад и овоще­хранилище (1937 г.). Планировалось даже снести культовое сооружение, а занимаемый им участок земли отдать под поселок для домов работников будущего элементного завода.

Во время Великой Отечественной войны храм стал армейским складом, а с наступлением мирного времени владевшая им сельхозконтора «Заготзерно» передала его елецкому горторгу (1948 г.). Церковь разрушалась и приходила в упадок, пребывая в полном запустении и забвении.



И возрождение

В 1975 году елецкое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) предложило взять Красную церковь под покровительство государства как архитектурный объект. Однако его возвращение Русской православной церкви и верующим состоялось только в 1989 году.

В пасхальный день 4 апреля 1991 года протоиерей Василий Романов провел в храме во имя иконы Божией Матери Елецкой первое за долгие годы богослужение. На нем присутствовало около 400 человек, многие из которых принимали активное участие в очистке Красной церкви от мусора и в восстановительных работах.

В 1995 году первичный ремонт храма был завершен, здесь состоялся крестный ход в честь 600-летия чудесного избавления Руси от нашествия войск Тамерлана.

Сегодня церковь во имя иконы Божией Матери Елецкой предстает перед ельчанами и гостями города во всем своем величии и прелести, оставаясь украшением и главной доминантой лучковского района города.

Когда проходишь мимо и смотришь на храм, сердце невольно бьется сильнее от его великолепия, мощи и красоты! А уж стоя внутри, под главным куполом этого чудо-сооружения, и вовсе испытываешь чувство полета, по крайней мере, душевного.

В ТЕМУ:

Создатель проекта церкви во имя иконы Божией Матери Елецкой архитектор А. С. Каминский родился 10 января (28 декабря по ст. стилю) 1829 года в Волынской губернии (ныне Житомирская область) Украины.

Закончил гимназию, а затем Санкт-Петербургскую Императорскую академию художеств (с золотой медалью, 1857 г.). На архитектурном отделении учился у знаменитого К. А. Тона. Участвовал в строительстве храма Христа Спасителя в Москве. Стажировался Александр Каминский в Италии и Франции, где познакомился с Павлом Третьяковым, известным купцом и собирателем русского искусства. В 1862 году архитектор женился на сестре своего приятеля Софье Третьяковой. Благодаря связям этого семейства молодой талант стал получать заказы от богатейших московских купцов, стремившихся по-модному перестроить свои старые городские дома и усадьбы. С 1867 года А. С. Каминский — старший архитектор Московского купеческого общества.

Он много и увлеченно занимался церковным строительством. Например, построил церковь пророка Илии в центре Москвы, где сегодня хранится один из старейших списков с иконы Божией Матери Елецкой. Наш город вообще сыграл важную роль в судьбе А. С. Каминского, что в 1888 году в Москве произошла катастрофа: обрушилась стена доходного дома, который некогда проектировал Александр Степанович, погибло много людей. Последовал громкий скандал и публичный суд, приговоривший Каминского к шести неделям заключения за нарушения строительных норм (позже тюрьму заменили домашним арестом).

В 1889 — 1892 годах Александр Степанович пытался реабилитироваться перед профессиональным сообществом, создав замечательный «Художественный сборник русских архитекторов». В нем он популяризировал и собственные работы. Но попытка оказалась бе­зуспешной — карьера яркого архитектора оказалась похороненной.

И именно в этот, один из самых тяжелых моментов жизни, ему поступил заказ из Ельца на проектирование церкви. Думается, такая своевременная поддержка дорогого стоила!

В 1892 году Каминского уволили с должности архитектора Московского купеческого общества. А еще через 5 лет он умер (17 декабря 1897 г.). Сегодня неизвестно даже место могилы одного из талантливейших архитекторов своего времени.