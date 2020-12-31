В новый год с надеждой и оптимизмом

Накануне Нового года журналистка «Красного знамени» Маруся Быкова встретилась и побеседовала с главой Ельца Е. В. Боровских на самые разные темы. Это эксклюзивное интервью мы предлагаем нашим читателям.

— Евгений Вячеславович, вы уже полтора года у руля городской власти, какие перемены произошли с вами за этот срок?

— Невозможно равнодушно относиться к нашему древнему городу. Он всегда нравился мне своей уютной атмосферой, неповторимой архитектурой, культурными традициями, богатой историей. Теперь и вовсе чувствую себя ельчанином, хочу быть полезным Ельцу. Поэтому поставил перед собой задачи, которые должен выполнить за 5 лет во главе муниципальной власти. Уверен, с каждым годом темпы развития нашего города будут расти. Лично я приложу для этого все усилия. К тому же у нас в администрации отличная профессиональная команда, с которой можно горы свернуть. Вместе с неравнодушными и инициативными горожанами мы постараемся сделать так, чтобы в Ельце год от года происходили существенные изменения к лучшему.

— Чем запомнился уходящий год?

— Он был очень непростым, трудным. Но не хочется помнить лишь о негативе. Считаю, надо из всего извлекать что-то положительное, позитивное. И если посмотреть на уходящий год в таком ракурсе, то, безусловно, он запомнится масштабными инфраструктурными переменами, происшедшими за небольшое время: ремонт дорог и тротуаров, парков и скверов, подземных коммуникаций и моста через Быструю Сосну…

Когда мы брались за эти проекты, у некоторых граждан возникал вопрос: а справится ли власть с такими объемами да еще в ограниченные сроки работ? Честно признаюсь, были опасения, что можем что-то из намеченного не успеть. Но команда администрации сработала слаженно, контролировала все процессы, и в итоге в новый год мы входим «без хвостов», выполнив все то, что было запланировано.

— В этом году действительно много сделано, чего ждать от следующего года?

— В 2021 году планируем, наконец, реконструировать парк железнодорожников. Мы долго к этому шли: развязывали клубок проблем, возникших здесь ранее, искали надежного подрядчика, готовили проект с соблюдением всех современных требований и норм. И теперь с наступлением весны в парке начнутся работы по реализации планов. Вообще засосенской части города в наступающем году будет уделено большое внимание.

Также планируем ко Дню города, к его 875-й годовщине, которую отпразднуем в сентябре, запустить движение по железобетонному мосту. А еще начнем долгожданное преображение улицы Коммунаров, продолжим благоустройство парков и скверов.

— Кстати сказать, заметила, что в большинстве парков и скверов отсутствуют порожки, заборы, много открытого пространства. Это задумка такая?

— Да, действительно. Во всех преобразованиях мы стремимся к безбарьерной среде. Ведь чем меньше ступенек, поребриков, тем проще передвигаться людям с ограниченными возможностями, мамочкам с колясками, да и просто человеку комфортнее идти по дороге, нежели перешагивать через препятствия.

— Евгений Вячеславович, расскажите, что будет с городским Дворцом культуры на «Эльте»?

— Мы провели не одну экспертизу, чтобы окончательно понять, в каком состоянии находится здание, эксплуатировавшееся долгие годы, где не было капитального ремонта. Важно было убедиться, что после проведения реконструкции строение не начнет разрушаться. Крайняя экспертиза показала: можно провести капремонт, сохранив постройку советских времен. Конечно, во время работ тут планируются существенные изменения, но главное — стены и перекрытия останутся прежними. Сейчас готовится рабочая документация на проект, подана предварительная заявка в Министерство культуры. Дело в том, что в рамках действующих госпрограмм финансирование таких глобальных проектов расписано вплоть до 2024 года и наш ГДК мог попасть в очередную программу лишь в 2025 году. Однако региональное управление культуры и администрация Липецкой области сумели убедить Минкульт включить елецкий Дворец в более ранние планы. Так что есть надежда, если все сложится так, как задумано, в 2023 году, возможно, начнется стройка, а в 2024 году — завершится.

— Это было бы здорово! А что станет внутри ГДК?

— На мой взгляд, главная задача сделать так, чтобы жителям было удобно и комфортно там находиться. К идее формирования в ГДК современного концертного зала подключился советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Абисалович Гергиев.

Я очень хочу, чтобы в этом месте был такой центр культуры, куда ельчане могли бы приходить семьями — отдохнуть, позаниматься спортом, развлечься или заняться творчеством.

В планах администрации города и управления культуры — создать популярную многофункциональную досуговую площадку. В просторном подвале здесь может разместиться океанариум, и, как один из вариантов, бильярд, и фитнес-центр. На первом этаже — библиотека, комфортная зона ожидания, кафе с выходом во двор, концертный зал, выставочное пространство. На втором этаже — кинотеатр и зал-трансформер для постановок, выставок, образовательных мероприятий, танцевальные и музыкальные классы. На третьем этаже — клубное помещение, административная часть.

— А что будет с кинотеатром «Луч», каковы его перспективы?

— Пока мы работаем над проектом нового учреждения. По задумке, в нем должен расположиться молодежный центр, куда сможет прийти любой ельчанин, чтобы получить дополнительное образование и посвятить время саморазвитию. Территорию вокруг тоже планируем благоустроить. В целом это пространство может стать местом молодежного притяжения.

— А что с табачной фабрикой?

— Она должна быть реконструирована с учетом того, что это памятник архитектуры.

По ее наполнению и использованию перспектив предостаточно, да и площади там большие. Главная цель — найти надежных инвесторов.

Пока же перед нами стоит задача — не давать фабрике разрушаться. Мы уже провели проектирование и первоочередные противоаварийные мероприятия. Это минимум, который позволит сохранить «табачку» в том виде, в котором она находится сейчас.

Что касается дальнейших планов, то это крупный инвестиционный проект не только по меркам Ельца, но и региона. Если удастся его реализовать, отбоя от туристов не будет. Лично для меня табачная фабрика — задача со звездочкой (прим. авт. — смеется), то есть повышенной сложности, но очень интересная.

Вообще Ельцу нужен современный торговый центр с развлечениями для детей и родителей, чтобы не приходилось ездить в Липецк, Воронеж. Но для этого нужны крупные инвестиции. И наша административная команда, повторюсь, активно ищет инвесторов.

— Евгений Вячеславович, как планируете провести Новый год и чего желаете в этот праздник ельчанам?

— Очень хочу побыть с семьей, поесть мандаринов за праздничным столом. По-моему, этот фрукт — его вкус и запах — олицетворяет новогодние торжества.

Кстати сказать, в канун праздника меня и председателя горсовета Виктора Николаевича Никонова елецкие ребята из поселка Строитель пригласили покататься на коньках на новой хоккейной коробке, которую мы с ними восстановили совместными усилиями. Постараюсь сделать это в новогодние дни.

Что касается пожеланий, то всем нам здоровья, благополучия, мира в семьях и больше радостных моментов! Пусть 2021 год принесет ельчанам новые впечатления, надежды и оптимизм. Вместе мы сделали немало, но предстоит совершить еще больше. И пусть нам сопутствует успех!