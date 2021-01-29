Трещина в «Монолите»

Прораба ООО «Монолит», обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, приговорили к четырехгодичному условному сроку (с трехгодичным испытательным). По версии предварительного и судебного следствия он на пару со своим начальником похитил порядка 12 миллионов рублей при строительстве сизо в новом здании городского отдела полиции на улице Александровской.

Как говорится в пресс-релизе областного следственного управления Следственного комитета РФ, к ответственности привлекались оба, но уголовное дело в отношении директора ООО «Монолит» прекратили: он умер.

Официальная версия происшедшего такова: «В 2013 — 2015 годах при строительстве в рамках госконтракта административных зданий изолятора временного содержания и горотдела МВД РФ руководитель ООО «Монолит» и его соучастник, выполнявший функции прораба, договорились о хищении бюджетных средств. Внеся ложные сведения в акты приемки работ об их стоимости и выполненных объемах, они завысили расценки почти на 12 миллионов рублей.

Денежные средства были перечислены на расчетный счет подконтрольной фигуранту стройфирмы…». Действовали обвиняемые в рамках государственного контракта на сумму более 277 миллионов рублей. Завышение стоимости стройматериалов и работ были выявлены в ходе ревизии сотрудниками МВД России.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении мошенничества оба фигуранта не признали, выдвинув свою версию происшедшего. Но их доводы были расценены как попытка избежать уголовной ответственности, объяснения подсудимых предварительное и судебное следствие опровергло многочисленными доказательствами.