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"Молодёжка"

Магия деревянных изделий

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Изделия из натуральных материалов, например, из дерева, всегда в моде. В самый современный интерьер отлично вписываются деревянные шкатулки, часы и зеркала в оправе из природного материала, не говоря уже про мебель. Все это может изготовить коренной ельчанин, заведующий производством в ООО «Светлое детство» Никита Кириллов.

От краскопульта до лазера

Профессиональный путь Никиты начался в 2017 году в магазине «Светлое детство», где имелось собственное небольшое производство. Тут делали самые разные вещи — от игрушек, до детской мебели из фанеры. Поначалу работа моего знакомого заключалась в шлифовке, а затем покраске листов фанеры из краскопульта. Труд не очень творческий, зато дававший необходимые навыки, пригодившиеся в дальнейшем. Когда в магазине появился специальный лазерный станок, Никита захотел выучиться управлять им.

— Сначала приглядывался, как составляются компьютерные программы для рисования и резки деревянных изделий, каков алгоритм работы и ее особенности. Увлекшись этим, много времени проводил в социальных группах и на форумах в Интернете, где люди обсуждали тонкости и детали полюбившегося дела. Это дало возможность оценить профессионализм мастеров, а также прикинуть, на что способен я сам? Постепенно пришел к тому, что начал разрабатывать собственные проекты — от эскизов и компьютерных программ до изготовления деталей, их обработки и сборки готового продукта.

Детские игрушки

Вот уже 5 лет Никита занимается любимым делом, помогая украшать дома ельчан и других заказчиков различными сувенирами, красивыми безделушками и даже мебелью, причем с возможностью воплощения в жизнь индивидуальных задумок и заданий клиентов.

Особая статья заказов — детские игрушки. Они экологичны и качественны, помогают развитию ребенка. Например, бизиборды. Это такие деревянные доски с различными элементами: всевозможными дверцами на замочках, колесиками, вентилями, кнопками и переключателями. В общем всем тем, что так интересно малышу и что он может покрутить, подергать, открыть и закрыть, совершенствуя мелкую моторику, детское мышление и самостоятельность, причем абсолютно комфортно и безопасно.

Никита делает бизиборды из качественной березовой фанеры и других натуральных материалов для детских садов, медучреждений и по индивидуальным заказам.

Лучший способ порадовать

Никита считает, что для его изделий нет возрастных ограничений. Например, взрослые нередко просят изготовить необычный брелок или рамку для фотоальбома. А недавно клиент вообще заказал карту мира!

 — Молодежь частенько просит сделать какие-нибудь безделушки с изображением любимого персонажа из фильма или комикса. Люди постарше предпочитают сувениры с памятной гравировкой или индивидуальным дизайном. Но в любом случае, мне кажется, что подарок, выбранный с душой, или придуманный самим — самый лучший способ порадовать близкого человека, — с улыбкой заключает Никита.

Сам же он признается, что ему больше всего нравятся объемные картины и замысловатые коробочки для хранения всевозможных мелочей, поскольку это, по его мнению, эстетично, стильно и хранит особую волшебную магию дерева.

Дарья ЛЕДЕНЕВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

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