О футболе и фронтовиках

Владимир ПЕРЦЕВ

70 лет назад, в 1950 году, елецкий футбол вышел на небывало высокую до этого момента орбиту: елецкая команда стала участницей футбольного первенства РСФСР.

Фотография чемпионов

Как и почему это произошло? Многие подробности и детали выхода елецкого футбола на республиканский уровень, к сожалению, утеряны за давностью лет. Лично я узнал об этом факте, что называется, не из первых рук.

Началось все с фотографии команды «Энергия», ставшей в 1952 году чемпионом Орловской области. А идеей собрать как можно больше фотоснимков, рассказывающих об истории елецкого футбола, несколько лет назад загорелся ельчанин В. В. Дякин, сам в прошлом футболист и тренер. В ходе разбора этих материалов, из которых самые интересные публиковались в газете «Красное знамя», и завязался разговор о снимке с футболистами «Энергии». Как оказалось, на нем запечатлена не только сильнейшая тогда футбольная команда Ельца и Орловской области, но и коллектив, игравший в первенстве РСФСР. Есть смысл назвать игроков, изображенных на фото (слева направо): П. Синякин (капитан), Н. Лещенко, Н. Соковых, В. Игнатов, Н. Шеметов, М. Чернышов, А. Воронов, Б. Полухин, Н. Фролов, В. Иванов, Д. Бурцев.

За разговорами с ветеранами футбола выяснилось, что вовсе не «Энергия» оказалась елецким первопроходцем в первенство РСФСР. К счастью, удалось разыскать свидетельства капитана команды П. П. Синякина и с их помощью прояснить ситуацию. Как выяснилось, в конце 1949 года председатель елецкого горисполкома Петр Старцев был на отдыхе вместе с высокопоставленным работником спорткомитета РСФСР. И тот уговорил его заявить елецкую команду для участия в рес­публиканском первенстве. Выбор пал на сильнейший тогда коллектив Ельца — команду «Спартак». Сам П. П. Синякин был ее капитаном.

Так в сезоне 1950 года спартаковцы дебютировали на всероссийском уровне. Правда, высоко они не взлетели — заняли 6-е место в своей группе. В зональном турнире 1951 года с участием 11 команд ельчане заняли 9-е место. Но сам факт участия уже дорогого стоил. Ведь даже областной Орел на этом уровне не всегда был представлен. А липецкий футбол так и вообще тогда не поднимался выше уровня Воронежской области.



Перемена названия

Так почему же «Спартак» уступил свое место «Энергии»? Судя по всему, спартаковцы стали жертвами того футбольного бума в Ельце, который возник благодаря их прорыву на всероссийский уровень.

По воспоминаниям П. П. Синякина, его в сентябре 1951 года пригласил к себе для разговора директор элементного завода Шагинян. Этот руководитель был заядлым футбольным болельщиком и материально заинтересовал практически всех основных игроков «Спартака», переманив их в свою заводскую команду. После чего в состязаниях республиканского масштаба была заявлена уже «Энергия», подхватившая эстафету сильнейшей команды Ельца. Правда, выступала она в чемпионате РСФСР среди команд добровольно-спортивных обществ и ведомств всего один сезон — в 1952 году, заняв в зональном турнире 8-е место. Затем ельчанам пришлось отступить. В 1953 году поменялась система отбора участников всероссийских соревнований. А в 1954 году после создания Липецкой области ее на уровне РСФСР стало представлять липецкое «Торпедо». Заводская же команда «Энергия» переключила свои силы на хоккей с мячом. И в этом виде спорта она была сильнейшей не только в области, но и успешно выступала на всероссийских соревнованиях. А в хоккей за «Энергию» играли все те же футболисты.



В основе — фронтовики

Таким образом можно без натяжки ставить знак равенства между елецкими футбольными командами «Спартак» и «Энергия» начала 50-х годов. Ведь 70 лет назад за них играли одни и те же игроки — лучшие в то время в городе. Просто в силу обстоятельств они из одного коллектива перешли в другой. И тут необходимо отметить, что цементирующим ядром этих команд были недавние фронтовики. Именно в умении поддерживать высокий спортивный дух, боевой настрой они оставались лидерами, да и футбольным мастером тоже выделялись.

На снимке команды «Энергия» 1952 года четверо участников войны: П. Синякин, Н. Шеметов, В. Иванов и Б. Полухин.

Самым старшим из них по возрасту был Петр Синякин, 1923 года рождения. В 1938 году он уже играл за юношескую команду елецкого «Спартака». А на фронт его проводили в 1941 году.

На 2 года моложе П. Синякина Николай Шеметов. В Красную Армию его призвали из Ельца в январе 1943 года.

Валентин Иванов и Борис Полухин родились весной 1926 года. На их долю выпали фронтовые испытания 1944 — 1945 годов.

Как знать, возможно, именно любовь к спорту, футболу помогла им выжить и выстоять в годы Великой Отечественной войны. Ведь, по воспоминаниям елецких болельщиков, этих футболистов всегда отличали хорошая спортивная форма, выносливость, ловкость, умение действовать нестандартно. Жаль, что никто из них до нашего времени не дожил.



Вспомним поименно

Вспомним же хотя бы в общих чертах фронтовые дороги знаменитых некогда елецких футболистов. Пусть и не полностью, но их военные биографии удалось восстановить.



Петр Павлович Синякин

В Красной Армии с 1941 года. После учебной части в 1942-м воевал связистом на Керченском и Северо-Кавказском фронтах. В 1943 году переведен в войска НКВД, где служил до 1948 года. Награжден орденом Оте­чественной войны I степени.



Николай

Андреевич Шеметов

После призыва в январе 1943 года служил рядовым в артиллерийском полку. Отсюда переведен в 122-ю стрелковую дивизию, которая была сформирована в Ельце еще в 1939 году. В составе 3-го Украинского фронта участвовал в боях за Венгрию. Старший сержант Шеметов был трижды ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», другими наградами.



Валентин Александрович Иванов

Младший сержант, радист. Воевал в 43-м гвардейском танковом полку в составе 3-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Белоруссии. За мужество и доблесть награжден орденом Красной Звезды, другими наградами.



Борис Александрович Полухин

На фронте с 1944 года. Окончил войну в звании младшего лейтенанта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», другими наградами.



Послесловие

Повторить достижения футболистов-фронтовиков и их товарищей по «Спартаку» и «Энергии» с выходом на всероссийский уровень удалось другим елецким командам спустя годы. Сначала «Эльте» — она играла даже в первенстве СССР. В конце 80-х — начале 90-х елецкое «Торпедо» успешно участвовало в соревнованиях коллективов физкультуры РСФСР… Футболистам этих команд было с кого брать пример.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Благодарим известного елецкого спортсмена и тренера В. В. Дякина за собранные им фотографии и другие материалы, которые использованы при подготовке этой публикации.