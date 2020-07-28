Все, что вы хотели знать о социальном контракте
— Не раз слышали словосочетание «социальный контракт» в контексте мер государственной поддержки нуждающихся. До сих пор на глаза попадались разрозненные сведения об этом. Хотелось бы получить более подробную информацию по интересующей теме. Может, газета нам в этом поможет?
Семья ЗВЕРЕВЫХ,
ул. Новолипецкая.
По просьбе читателей специалисты центра социальной защиты населения по городу Ельцу (руководитель И. В. Лыкова) подготовили публикацию по социальному контракту, в которой постарались ответить на большинство возникающих у ельчан вопросов.
— Что такое социальный контракт?
— Это соглашение для получения социальной помощи малоимущим гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Соцконтракт заключается между одним из членов такой семьи (или одиноко проживающим гражданином) и центром социальной защиты населения по месту жительства человека.
По договору учреждение соцзащиты обязуется оказать гражданину помощь (денежную выплату), а он в свою очередь — реализовать меры, предусмотренные программой социальной адаптации. В их числе — трудоустройство, переобучение на новую профессию, открытие своего дела.
— Что такое программа социальной адаптации?
— Это план мероприятий по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. Программа составляется специалистами соцзащиты совместно с гражданином, обратившимся за этой мерой поддержки.
— Кто может воспользоваться социальным контрактом?
— В нашем случае граждане России, проживающие на территории Липецкой области, и семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
— На какие цели могут быть использованы выплаты социального контракта?
— Это может быть осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, преодоление трудной жизненной ситуации.
— Предположим, малоимущий хочет открыть свое дело: как ему воспользоваться для этого социальным контрактом? На что еще можно потратить эту государственную помощь и при каких условиях?
— Соцконтракт на индивидуальное предпринимательство заключается при соблюдении нескольких условий. А именно:
заявитель, члены его семьи не получали выплат на организацию собственного дела в рамках госпрограмм в течение 5 лет, предшествующих году обращения;
не были зарегистрированы в качестве ИП в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения;
не проходят обучение в очной форме (относится только к заявителю).
Социальный контракт выплачивается единовременно, сумма выплаты в 2020 году составляет 250 тысяч рублей.
Если соцконтракт заключается на поиск работы, в этом случае условия несколько иные:
заявитель не относится к категории занятых граждан (работающие по трудовому договору, ИП, проходящие военную службу, студенты и другие, полный список — в Законе РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1);
он не зарегистрирован в качестве безработного в органах службы занятости.
Социальный контракт предоставляется ежемесячно в размере 10515 рублей.
Социальный контракт на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования также заключается при соблюдении следующих условий:
заявитель или члены его семьи не зарегистрированы как ИП, он сам в службе занятости официально не признан безработным, а также не является студентом-очником.
Социальный контракт предоставляется единовременно до 30 тыс. рублей и ежемесячно в размере 10515 руб.
Социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации заключается при наличии одного из 8 обстоятельств.
- В составе семьи заявителя есть ребенок, дети, инвалиды, нуждающиеся по заключению медорганизации в постоянном уходе.
- У одинокого родителя есть несовершеннолетний ребенок (дети).
- В семье заявителя есть дети в возрасте от полутора лет, не обеспеченные местом в детском саду.
- В семье один или оба родителя — студенты-очники и есть несовершеннолетний ребенок (дети).
- Трудоспособный член семьи заявителя (один или несколько) лечится или проходит реабилитацию от алко- или наркозависимости, что подтверждается документами из медорганизации или реабилитационного центра.
- Заявитель или член его семьи имеет заболевание (более месяца), подтвержденное медсправкой или листком нетрудоспособности и повлекшее расходы на лечение по назначению врача (кроме случаев, когда лечение и изделия медицинского назначения отпускаются по рецепту бесплатно, а также бесплатных видов, форм и условий предоставления медицинской помощи).
- Наличие обстоятельств, ухудшающие условия жизни заявителя и (или) членов его семьи, при этом их последствия он не может преодолеть самостоятельно: снижение дохода в связи с введением ограничений в рамках режима повышенной готовности или ЧС, потеря кормильца, инвалидность, наличие в семье граждан, находящихся на иждивении, число которых выше или равно числу трудоспособных граждан.
- Есть информация центра занятости об отсутствии подходящих рабочих мест для заявителя или члена его семьи и о возможности обучения (переобучения) с целью трудоустройства в течение 3 месяцев.
Социальный контракт в этом случае предоставляется ежемесячно в размере 10515 руб.
— Куда обращаться для заключения социального контракта и каковы сроки его реализации?
— Социальный контракт должен быть исполнен за время от трех месяцев до одного года. Для его заключения необходимо собрать пакет документов и обращаться в Елецкий городской отдел МФЦ (г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127-д, запись на прием осуществляется по телефонам: 4-72-46, 4-79-20, 4-51-39).
— Какие документы необходимы для заключения соцконтракта?
— Вместе с заявлением представляются:
паспорт;
справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов семьи, а также удостоверяющие личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи;
медицинские справки по результатам проведенных не позднее года, предшествующего году обращения, медицинских осмотров, диспансеризации, а также сертификат о проведении заявителем и членами его семьи вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний (при наличии).
— Существуют ли еще какие-то условия для заключения социального контракта и где о них можно узнать?
— Соцконтракт заключается при отсутствии у семьи или одиноко проживающего гражданина транспортных средств, недвижимого имущества. Исключение составляет наличие жилья площадью не более 36 кв. м на одного члена семьи — в городской местности;
жилого помещения, здания, сооружения, незавершенного строительства на земле, предоставленной многодетным. Есть и еще целый ряд условий.
Общую консультацию по всем вопросам социального контракта можно получить по телефону единой диспетчерской службы — 8-800-450-48-48 (добавочный 2), звонок бесплатный.
— В чем главное преимущество социального контракта?
— Его реализация помогает малоимущим найти рабочее место, получить образование, открыть собственный малый бизнес. А значит, дает возможность гражданам наладить свою жизнь и обеспечить получение дохода в будущем. Это единственный проект в России, который позволяет реализовать свои планы без обращения к кредитным организациям.