Все, что вы хотели знать о социальном контракте

— Не раз слышали словосочетание «социальный контракт» в контексте мер государственной поддержки нуждающихся. До сих пор на глаза попадались разрозненные сведения об этом. Хотелось бы получить более подробную информацию по интересующей теме. Может, газета нам в этом поможет?

Семья ЗВЕРЕВЫХ,

ул. Новолипецкая.

По просьбе читателей специалисты центра социальной защиты населения по городу Ельцу (руководитель И. В. Лыкова) подготовили публикацию по социальному контракту, в которой постарались ответить на большинство возникающих у ельчан вопросов.

— Что такое социальный контракт?

— Это соглашение для получения социальной помощи малоимущим гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Соцконтракт заключается между одним из членов такой семьи (или одиноко проживающим гражданином) и центром социальной защиты населения по месту жительства человека.

По договору учреждение соцзащиты обязуется оказать гражданину помощь (денежную выплату), а он в свою очередь — реализовать меры, предусмотренные программой социальной адаптации. В их числе — трудоустройство, переобучение на новую профессию, открытие своего дела.

— Что такое программа социальной адаптации?

— Это план мероприятий по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. Программа составляется специалистами соцзащиты совместно с гражданином, обратившимся за этой мерой поддержки.

— Кто может воспользоваться социальным контрактом?

— В нашем случае граждане России, проживающие на территории Липецкой области, и семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

— На какие цели могут быть использованы выплаты социального контракта?

— Это может быть осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, преодоление трудной жизненной ситуации.

— Предположим, малоимущий хочет открыть свое дело: как ему воспользоваться для этого социальным контрактом? На что еще можно потратить эту государственную помощь и при каких условиях?

— Соцконтракт на индивидуальное предпринимательство заключается при соблюдении нескольких условий. А именно:

заявитель, члены его семьи не получали выплат на организацию собственного дела в рамках госпрограмм в течение 5 лет, предшествующих году обращения;

не были зарегистрированы в качестве ИП в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

не проходят обучение в очной форме (относится только к заявителю).

Социальный контракт выплачивается единовременно, сумма выплаты в 2020 году составляет 250 тысяч рублей.

Если соцконтракт заключается на поиск работы, в этом случае условия несколько иные:

заявитель не относится к категории занятых граждан (работающие по трудовому договору, ИП, проходящие военную службу, студенты и другие, полный список — в Законе РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1);

он не зарегистрирован в качестве безработного в органах службы занятости.

Социальный контракт предоставляется ежемесячно в размере 10515 рублей.

Социальный контракт на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования также заключается при соблюдении следующих условий:

заявитель или члены его семьи не зарегистрированы как ИП, он сам в службе занятости официально не признан безработным, а также не является студентом-очником.

Социальный контракт предоставляется единовременно до 30 тыс. рублей и ежемесячно в размере 10515 руб.

Социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации заключается при наличии одного из 8 обстоятельств.